Назвали самых больших прогульщиков в Раде

Депутаты отдельных фракций и групп игнорируют заседания, на которых не происходит принципиальных для них голосований. Фото: Getty Images

Главными прогульщиками в Верховной Раде во время прошлой, 4-й сессии, были народные депутаты группы "Партия" За будущее ". Об этом сообщил Комитет избирателей Украины.

Сессия продолжалась с сентября по январь. В течение этого времени на пленарные заседания регистрировались только треть депутатов группы - 36%.

Низкие показатели регистрации у нардепов ОПЗЖ - в среднем регистрировались 40% депутатов. У депутатов "Батькивщина" показатели посещения - 51%.

Выше результаты у группы "Доверие" и фракции "Голос" - 56% и 58%.

63% в среднем регистрировались депутаты от "Европейской солидарности", 62% - от "Слуги народа".

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"Четвертая сессия оказалась наименее продуктивной. Депутаты работали лишь 28 сессионных дней. Посещение также ухудшилось.

С одной стороны, на это повлияли местные выборы, к которым де-факто была привлечена часть народных депутатов, которые выступали в роли агитаторов на местах. С другой - в осенний период в Украине ухудшилась общая ситуация с коронавирусом, из-за чего работа парламента была фактически заблокирована.

Несмотря на форс-мажорные обстоятельства перечень лидеров и аутсайдеров среди фракций и групп фактически не изменился.

Депутаты отдельных фракций и групп безответственно относятся к выполнению своих обязанностей и игнорируют пленарные заседания, на которых не происходит принципиальных для них голосований", - сказал председатель КИУ Алексей Кошель.

Во время прошлой сессии производительность работы Верховной Рады резко упала. Количество принятых законов уменьшилось почти на половину, проведенных заседаний - на треть, количество голосований снизилась втрое.