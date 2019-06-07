Назвали один из вариантов давления на Путина

Руководителю Кремля Путину надо поставить ультиматум, говорит Андрей Сенченко. Фото: Reuters

Для возвращения оккупированных Россией территорий надо настаивать на Будапештском формате переговоров.

Об этом в интервью Gazeta.ua сказал бывший нардеп и член команды "Батьківщина" Андрей Сенченко.

"Нам не нужны мелкие санкции в рассрочку. Экономическое давление на агрессора должно достичь такого уровня, чтобы Путин убрался. Говорят: он не сядет за стол в Будапештском формате. Да и не надо. Собрали гарантов и произвели меры давления. Например, эмбарго на куплю-продажу российской нефти. Москва тогда потеряет более 40 процентов своего экспорта.

США и Великобритания могут объяснить другим странам, что будет мировое эмбарго. Россия перекрывает 13 процентов на рынке нефти. Страны ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти. - ГПУ) с удовольствием будут готовы заместить эту нишу за полгода. Дать месседж Путину - имеешь срок до 1 января. Или убираешься из Крыма и Донбасса, или с середины 2020 года тебя нет на рынке нефти", - сказал Сенченко.

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