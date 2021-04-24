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суббота, 24 апреля 2021 13:38

Назвали наиболее русифицированный регион Украины

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Назвали наиболее русифицированный регион Украины
Тарас Кремень считает Юг наиболее русифицированным регионом Украины. Фото: facebook.com

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень рассказал, в каком регионе больше всего нарушается языковое законодательство.

"По состоянию на 16 апреля 2021, за три месяца, как введен 30 статью языкового закона, нами зафиксировано 1129 нарушений. В какой-то степени у нас фигурирует в первую очередь Киев и Киевская область. А что касается сфер, то это те сферы, где этих нарушений быть не может. Это органы государственной власти и местного самоуправления и образование ", - сказал Кремень. Его цитирует Укринформ.

В частности он отметил, что восток Украины значительно более украиноязычний, чем юг. По словам Уполномоченного, местные власти на юге довольно медленно выполняет языковой закон и не хотят переводить школы на украинский язык обучения. Также это видно по несоблюдению языкового законодательства в деятельности органов местного самоуправления, по фактическому игнорированию применения государственного языка на телевидении и радио, а также в интернет-изданиях и печатных СМИ.

"И когда мы говорим об угрозе российской агрессии, то я по югу вижу, что российская агрессия, и отдельные концепты" русской весны "в части гибридного введения защиты так называемых русскоязычных, отчасти реализовывались", - добавил Кремень.

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16 января 2021 вступили в силу нормы статьи 30 Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которые регулируют использование государственного языка в сфере обслуживания потребителей. Государственным языком должны обращаться к потребителям во всех сферах обслуживания. В частности, предприятия, учреждения и организации всех форм собственности; физические лица-предприниматели; субъекты хозяйствования, которые обслуживают потребителей (в том числе интернет-магазины).

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