Назвали наиболее продуктивных нардепов 2020

Анализировали законотворческую работу нардепов 2020 года. Фото: pinterest.com

Наиболее эффективными депутатами в 2020 году стали представители фракции "Слуга народа".

На их счету наибольшее количество принятых законопроектов.

Соответствующее исследование провело движение "Честно". Анализировали законотворческую работу депутатов Верховной Рады 2020 года.

Лидерами стали Данил Гетманцев - 36 подписанных проектов из 141-го поданного, Елена Шуляк - 33 из 74, Роксолана Пидласа - 30 из 77.

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Гетманцев запомнился законопроектом по РРО, Бюро финансовой безопасности, а также реформой в Налоговой службе.

Елена Шуляк подавала проекты законов по защите инвесторов и была инициатором в сфере поддержки социально незащищенных членов общества.

Роксолана Пидласа отличилась в реформировании системы интеллектуальной собственности.

Стало известно, сколько украинцев чувствуют себя счастливыми. Показатели 2020-го самые низкие за последние 4 года.