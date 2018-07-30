Назвали кандидатов в президенты, выгодных куму Путина

У Виктора Медведчука есть давние контакты с Юлией Тимошенко, напоминает нардеп Виктория Сюмар. Фото: RFE/RL

Бывшему главе Администрации президента Кучмы, куму президента РФ Владимира Путина Виктору Медведчуку выгодно, чтобы во втором туре президентских выборов сошлись экс-премьер Юлия Тимошенко и председатель партии "За життя" Вадим Рабинович.

Об этом сказала народный депутат Виктория Сюмар в интервью "Українськой правде"

"У Медведчука есть давние контакты с Тимошенко через Нестора Шуфрича. Если у него еще есть кандидат Рабинович, то понятно, что для него выгодно, чтобы во второй тур вышли Тимошенко и Рабинович - это 100% выигрыш.

Фактически, о каждом большом олигархе можно сказать, что он хочет завести во второй тур двух своих кандидатов", - пояснила парламентарий.

Также Сюмар связала фамилию Медведчека со слежкой за собой.

По ее словам, наблюдение началось после того, как возглавляемый ею комитет взялся за рассмотрение избиения журналистов охранниками Медведчука.

"Эту ситуацию - избиение журналиста Михаила Ткача и Кирилла Лазаревича - мы рассматривали на заседании нашего комитета. В ответ на это человек Медведчука, депутат Василий Нимченко, присутствовавший на комитете, подал на меня в суд с единственным требованием, чтобы я никоим образом, как председатель комитета, не вмешивалась в рассмотрение этого дела", - рассказала Сюмар.

"Позже за мной начали ездить разные автомобили. Когда я попыталась выяснить, что это за автомобили, оказалось, что это номера с машины, зарегистрированной в так называемой "ДНР", и сняты они с автомобиля ВАЗ, хотя за мной ездила черная КИА. Очевидно, что кто-то за мной следил и искал какую-то сенсацию", - сказала Сюмар.

По этому поводу нардеп намерена обратиться в полицию.

"Сообщение об этом авто было, но обращалась не я лично. Теперь очевидно сделаю обращение и от себя", - рассказала она.

Сюмар убеждена: Медведчуку нужно уделять больше внимания, как человеку, который является кумом Путина, спокойно ведет бизнес в Украине и может иметь отношение к покупке телеканалов.

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Следующие выборы президента должны состояться в марте 2019-го, парламента - в октябре того же года.