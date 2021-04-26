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понедельник, 26 апреля 2021 23:33

Назвали имя украинского консула, которого высылает Россия

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Назвали имя украинского консула, которого высылает Россия
Россия высылает украинского консула Сергея Дирезу. Фото: Shutterstock

МИД РФ высылает консула Украины Сергея Дирезу.

"Наш дипломат принимал активное участие в защите граждан Украины, посещал суды и СИЗО, где незаконно содержат украинских политзаключённых", - сообщили УНИАН в Посольстве Украины в Москве.

19 апреля в МИД напомнили Посольству РФ в Киеве, что один из советников этого дипучреждения должен покинуть Украину в течение 72 часов.

Это решение было принято в ответ на действия России, которая выслала консула Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка, задержанного 16 апреля сотрудниками ФСБ. В спецслужбе утверждают, что Сосонюк якобы пытался получить информацию закрытого характера, содержащуюся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ РФ.

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21 апреля российский дипломат, объявленный нежелательным лицом, покинул территорию Украины.

26 апреля, на сайте российского МИД сообщалось, что Россия объявила "persona non grata" сотрудника посольства Украины в Москве.

"В связи с недружественными действиями украинской стороны, которая 19 апреля объявила "persona non grata" сотрудника Посольства Российской Федерации в Киеве, и на основе принципа взаимности за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом, "persona non grata" объявлен сотрудника Посольства Украины в России. Ему предложено покинуть территорию РФ до конца дня 30 апреля", - говорится в сообщении.

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