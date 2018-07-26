Назвали хитрый замысел Кремля относительно выборов в Украине

Кремль будет делать ставку на "партию мира". Фото: открытые источники

На предстоящих выборах Кремль будет делать ставку, что украинцы "устали от войны" и нужна "партия мира". Парелельно Москва будет обострять вооруженный конфликт на Донбассе.

Об этом сказал народный депутат, глава группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук в эфире "112.Україна"

"Противопоставление "партии войны" (как называют в России пророссийские силы) "партией мира". В этой ситуации можно ожидать эскалацию боевых действий со стороны оккупационных войск на Донбассе, чтобы привлечь внимание: идет обострение конфликта.

В России делают ставку, что украинцы устали от войны и мир любой ценой есть "желаемым результатом", - пояснил он.

Кремль хочет, чтобы украинцы захотели "мир" любой ценой

Напряжение на Донбассе можно ожидать с осени, с началом предвыборной кампании, прогнозирует Тымчук.

Другой "фон" для проталкивания "своих" кандидатов Кремля - создание любым путем дестабилизации внутри Украины.

"Чтобы показать слабость нынешней власти, нестабильность при ней. И противопоставляя этому предвыборные программы "своих" кандидатов.

Могут быть использованы не только пророссийские силы и агентура, которая будет организовывать масштабные акции протеста. Но и митинги других политических игроков.

В последнее время часто акции протеста заканчиваются стычками с правоохранителями, попытками штурма правительственных зданий, Верховной Рады. От организаторов слышим: это были не наши, а какие-то провокаторы. В таких условиях организаторы любых акций все равно несут ответственность за то, что происходит.

Уже есть алгоритм вычисления этих провокаторов, но второй вопрос - доказать ихнюю непосредственную связь с Кремлем, с заказчиками с России. Поскольку это делается по отработанной методике российских спецслужб, достаточно скрытно, не напрямую. Понятно, что глава ФСБ не ставит лично задачу провокатору", - сказал Тымчук.

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Следующие выборы президента должны состояться в марте 2019-го, парламента - в октябре того же года.