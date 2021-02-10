Назвали главных претендентов на пост главы Бюро экономической безопасности

Григол Катамадзе, Игорь Купранец, Вадим Мельник - главные претенденты должность председателя Бюро экономической безопасности

В конце января ВРУ приняла законопроект "О Бюро экономической безопасности". Новосозданное ведомство должно стать единственным правоохранительным органом, который будет расследовать экономические преступления. Сейчас документ находится на подписи у председателя Верховной Рады Украины, после чего его направят президенту. Впрочем, кандидатов на должность директора Бюро уже активно обсуждают, пишет издание "Дело" и приводит перечень наиболее вероятных претендентов.

Таких насчитали пять. Речь, в частности, о Григоле Катамадзе, Игоре Купранце, Вадиме Мельнике, Игоре Скороходе и Сергее Солодченко.

Первых троих называют все же главными претендентами.

"Один из вероятных кандидатов на должность директора Бюро экономической безопасности - Игорь Купранец. Выходец из рядов Национальной полиции Украины и фигурант многих журналистских расследований, Купранец считается близким человеком к Арсену Авакову. Расследованием его деятельности на протяжении нескольких лет занимались активисты ЦПК и журналисты "Радио Свобода" и "Громадське".

Фактически, назначение Купранца на должность директора БЭБ может стать еще одним шагом к монополии и так же влиятельного правоохранителя Авакова в силовых структурах", - отмечает "Дело".

Вадим Мельник, которого также относят к потенциальным кандидатам на должность директора БЭБ, сейчас возглавляет ГФС.

"Согласно биографии на официальном сайте, Мельник имеет более 20 лет опыта борьбы с экономической преступностью. Как ученый принимал участие в разработке концепции создания БЭБ, которая в дальнейшем легла в основу соответствующего законопроекта.

В то же время, в СМИ часто упрекают Мельника в том, что он возглавлял Управление по расследованиям особо важных дел до 2013 года, а в 2014 году работал заместителем начальника Главного следственного управления финрасследований ГФСУ, которое возглавил в дальнейшем", - указывает издание.

Мельник пока что единственный из вероятных кандидатов, кто публично прокомментировал возможное участие в конкурсе на должность директора БЭБ.

"Для меня не являются приоритетом должности или звания, но я действительно хочу быть причастным к тем изменениям, которые сейчас происходят в этом направлении. Ведь есть много наработок в сфере борьбы с экономической преступностью, которые следует, на мой взгляд, внедрить в работу Бюро как определенный базис", - сказал он в комментарии "Украинским новостям".

По словам Мельника, ГФС уже готовит к передаче в БЭБ более 2 тыс. уголовных производств, а в переходный период налоговая милиция пока что продолжает свою работу.

Также эксперты не исключают и участия в конкурсе Григола Катамадзе - председателя ВОО "Ассоциация налогоплательщиков Украины".

Грузинский дипломат и общественный деятель получил украинское гражданство в 2019 году. А последние несколько лет он занимался вопросом фискальной безопасности Украины и созданием единого органа по борьбе с экономической преступностью.

"Он не скрывал дружеские отношения с Порошенко, Конененко и Южаниной. В 2016 году кандидатура Катамадзе предлагалась для назначения председателем ГФС, через петицию к президенту", - отмечает "Дело".

Без сомнения, с официальным стартом конкурсного отбора претендентов на должность директора Бюро станет намного больше, констатируют журналисты. И активная фаза борьбы в политических кругах начнется еще раньше.

"Ведь весомую роль в отборе кандидатов будет играть конкурсная комиссия, которая будет сформирована из представителей СНБО, ВРУ и КМУ. Такой состав комиссии, кстати, уже вызвал значительное беспокойство у представителей Европейской бизнес-ассоциации", - напоминает издание.

Заметим, что в соответствии с положениями закона, директор назначается на должность правительством по представлению премьера по предложению комиссии по проведению конкурса.

Глава БЭБ должен иметь высшее юридическое образование, быть не моложе 35 лет, а также иметь стаж работы по специальности не менее 10 лет и не менее 5 лет опыта работы на руководящих должностях.