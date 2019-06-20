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четверг, 20 июня 2019 15:08

Назвали главные темы саммита Украина - ЕС

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Назвали главные темы саммита Украина - ЕС
В ЕС верят в Зеленского. ФОТО: Realist

8 июля в Киеве учасники саммита Украина-ЕС обсудят войну на Донбассе, Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, а также макрофинансовую помощь Европейского Союза.

"Есть много тем, по которым нам надо пообщаться. Главные будут касаться конфликта на Донбассе, а именно выполнения положений Минских соглашений, что можно сделать для достижения политического решения этого вопроса. Очевидно, что мы также будем говорить о выполнении Соглашения об ассоциации, а также о реформах", - сказал глава Представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли, передаёт "Интерфакс-Украина".

В Брюсселе ждут от Владимира Зеленского содействия в ускорении процесса проведения реформ в некоторых секторах.

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Речь идёт о внедрении верховенства права и борьбе с коррупцией, продолжении реформ в энергетическом секторе, осуществление реформ рынка и рынка земли, а также в секторе приватизации крупных промышленных предприятий.

"Мы надеемся, что в поле зрения президента будут все эти вопросы. Другим важным направлением является имплементация Соглашения об ассоциации, где огромный объем работы заключается в приведении законодательства Украины в соответствие с законодательством ЕС", - пояснил посол.

В отчете Европейской комиссии по торговле и инвестициям за 2018 год говорится о запрете ввоза украинского древесного сырья.

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