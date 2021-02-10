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Назвали главное условие для вступления Украины в НАТО

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Назвали главное условие для вступления Украины в НАТО
Что нужно Украине для вступления в НАТО. Фото: Украинская правда

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил Украину в поддержке в следовании официального Киева к членству в Альянсе.

В Брюсселе состоялась встреча премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с Генсеком НАТО. Стороны обсудили перспективы Украины стать полноправным членом Североатлантического Альянса, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Успех реформ приближает Украину к стандартам НАТО, и чем более впечатляющими будут эти достижения, тем ближе государства подступится к своей цели. Могу гарантировать, что мы намерены и в дальнейшем поддерживать Украину в ее евроатлантических стремлениях и продвижении к членству в НАТО", — заверил Йенс Столтенберг.

Генсек НАТО заверил в том, что Украине необходимо сосредоточить усилия на продолжении реформ, "модернизировать и укреплять демократические институты в стране". По его мнению, это является определяющим маркером для изменения статуса Украины в Альянсе.

"В 2008 году НАТО принял решение относительно членства Украины, и мы остаемся ему верны. Важно сосредоточить как можно более серьезные усилия на продолжении тех позитивных преобразований, которые уже идут в государстве. Это гарантирует Украине сохранение демократического и политического контроля над оборонительными институтами и вооруженными силами. Помимо этого, необходимо продолжать борьбу с коррупцией и усиливать демократические институты. Все это повлияет на решение по членству Украины в "НАТО", — подчеркнул Йенс Столтенберг.

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Напомним, 8 февраля 1994 Украина подписала с НАТО рамочный документ программы "Партнерство ради мира".

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