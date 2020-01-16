Назвали фамилию министра, первой на выход из правительства Гончарука

Заявление министр написала по собственному желанию, говорит Гончаренко.

Сегодня в парламент поступит представление премьер-министра об увольнении с должности министра развития общин и территорий Украины Алены Бабак.

Об этом в четверг заявил народный депутат Алексей Гончаренко.

По словам нардепа, Бабак написала заявление по собственному желанию.

"Также в парламент поступит представление премьера относительно новой кандидатуры на должность министра", - сообщил Гончаренко.

Главный кандидат на министра - депутат от "Слуги народа" Елена Шуляк, заявил нардеп.

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15 января вечером нардепы от "Слуги народа" Александр Дубинский, Максим Бужанский и Александр Куницкий искали в Кабинете министров премьера Алексея Гончарука, чтобы "заставить его уйти в отставку". В "Слуге народа" считают обнародование записей против Алексея Гончарука провокацией группы Игоря Коломойского.