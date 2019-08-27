Назвали фамилии будущих министров и генпрокурора

Правительство может возглавить заместитель руководителя Офиса президента. Фото: УНІАН

Кабинет министров предлагают возглавит Алексею Гончаруку, а Генеральную прокуратуру - Руслану Рябошапке. Об этом сообщил нардеп 8-го созыва Сергей Лещенко в Facebook.

По его словам, предварительные кандидатуры на правительственные должности выглядят так.

Премьер-министр - заместитель руководителя Офиса президента Алексей Гончарук;

Министр финансов - Оксана Маркарова;

Министр экономики - заместитель председателя Совета Национального банка Тимофей Милованов;

Министр инфраструктуры - руководитель Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий;

Министр энергетики - руководитель "Укренерго" Всеволод Ковальчук;

Министр ЖКХ - Алена Бабак;

Министр здравоохранения - Олег Петренко.

Как пишет "Українська правда", министром юстиции может стать Ирина Венедиктова.