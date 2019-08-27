Назвали фамилии будущих министров и генпрокурора

Кабинет министров предлагают возглавит Алексею Гончаруку, а Генеральную прокуратуру - Руслану Рябошапке. Об этом сообщил нардеп 8-го созыва Сергей Лещенко в Facebook.
По его словам, предварительные кандидатуры на правительственные должности выглядят так.
Премьер-министр - заместитель руководителя Офиса президента Алексей Гончарук;
Министр финансов - Оксана Маркарова;
Министр экономики - заместитель председателя Совета Национального банка Тимофей Милованов;
Министр инфраструктуры - руководитель Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий;
Министр энергетики - руководитель "Укренерго" Всеволод Ковальчук;
Министр ЖКХ - Алена Бабак;
Министр здравоохранения - Олег Петренко.
Как пишет "Українська правда", министром юстиции может стать Ирина Венедиктова.
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