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среда, 21 июля 2021 20:21

Назвали дату встречи Зеленского с Байденом

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Назвали дату встречи Зеленского с Байденом
Встреча Зеленского и Байдена состоится в августе. Фото: president.gov.ua

Соединенные Штаты Америки ожидают визит президента Украины Владимира Зеленского 30 августа.

Встреча с Джо Байденом для Зеленского будет первой. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

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"Президент Байден с нетерпением ждет возможности приветствовать президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме 30 августа 2021 года.

Визит подтвердит непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму, сотрудничество в области энергетической безопасности и нашу поддержку усилий президента Зеленского в борьбе с коррупцией и реализации программы реформ", - говорится в сообщении.

Владимир Зеленский разговаривал по телефону с Джозефом Байденом 7 июня. Одной из важнейших тем было строительство "Северного потока-2", сообщили в ОП. Также там заявили, что президент США поддержал евроатлантическую интеграцию и важность предоставления Украине Плана действий по членству в НАТО. Белый дом опроверг этот тезис. Впоследствии офис Зеленского изменил заявление.

Власти США крайне негативно отреагировали на искажение Офисом президента содержания разговора. Это расценили как манипуляцию Банковой.

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