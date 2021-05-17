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понедельник, 17 мая 2021 13:00

Назвали дату большой пресс-конференции Зеленского

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Назвали дату большой пресс-конференции Зеленского
Пресс-конференции Владимира Зеленского ожидается 20 мая. Фото: "Укринформ"

Пресс-конференция по результатам двух лет президентства Владимира Зеленского состоится в четверг, 20 мая.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента, пишет "РБК-Украина".

Ранее советник руководителя ОП по антикризисных коммуникациях Михаил Подоляк сообщил, что в Офисе президента обсуждают возможные форматы ее проведения.

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"Надо и итоги подвести за второй год каденции Зеленского, и ответить на вопрос о том, какой будет трансформация нашего государства в течение третьего года каденции", - сказал Подоляк.

По его словам, будет наработан специальный формат пресс-конференции. Дата и место ее проведения пока неизвестны.

Президент Владимир Зеленский позвал к себе министров: инфраструктуры Владислава Криклия, экономики Игоря Петрашко и здравоохранения Максима Степанова. Всем предложил пойти в отставку по собственному желанию. Степанов не желал уходить.

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