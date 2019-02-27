Назвали четырех "белых ворон" в Конституционном суде

Четверо из 18 судей Конституционного суда проголосовали против отмены статьи Уголовного кодекса о наказании для чиновников за незаконном обогащении. Об этом в Facebook написал народный депутат Мустафа Найем.

Решение приняли на закрытом заседании. Отмену статьи поддержали 14 из 18 судей.

"Не проголосовали, а точнее проголосовали "против" четверо судей - Игорь Слиденко, Виктор Колесник, Василий Лемак и Сергей Головатый", - сообщил Найем.

Головатый "до последнего не знал, как голосовать, из-за чего произошел скандал".

"Теперь внутри их всех обвинят в пиаре и станут называть"недоговороспособными", "конфликтными", "незрелыми" или, что еще хуже,"антикоррупционерами", - написал нардеп.

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Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение. 12 декабря 2017 года в суд на наказание за незаконное обогащение пожаловались 59 народных депутатов.