Назначили нового руководителя отдела по расследованию дел Майдана

 
Ексклюзивы
1/5
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 846
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
2 Просмотров: 2007
Десантники показали свой ботанический сад
Десантники показали свой ботанический сад
Просмотров: 2061
Каждый олигарх имел возле себя прикормленных прокуроров - эксперт
Каждый олигарх имел возле себя прикормленных прокуроров - эксперт
Просмотров: 522
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 2997
Состоялся электоральный Майдан
Состоялся электоральный Майдан
1 Просмотров: 1017
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
Просмотров: 1575
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Просмотров: 1080
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 756
Зеленский оказался упрямым - политолог
Зеленский оказался упрямым - политолог
2 Просмотров: 4023
Фото
Все фото
5
4
3
4
5
Премьер-министр прогулялся по Софийской площади
Премьер-министр прогулялся по Софийской площади
Не катком единственным: под Офисом президента установили надувную юрту
Не катком единственным: под Офисом президента установили надувную юрту
Разумков еще раз собрал сессионный зал перед Новым годом
Разумков еще раз собрал сессионный зал перед Новым годом
У экс-нардепа нашли 6 элитных автомобилей
У экс-нардепа нашли 6 элитных автомобилей
&quot;Слуга&quot; покупал Jaguar на заседании Рады: переписка
"Слуга" покупал Jaguar на заседании Рады: переписка
Видео
Все видео
"Какая разніца, под чєм і с кєм" – Вакарчук ответил Зеленскому стихотворением
"Какая разніца, под чєм і с кєм" – Вакарчук ответил Зеленскому стихотворением
Уильям Тейлор записал видеообращение к украинцам
Уильям Тейлор записал видеообращение к украинцам
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
Супрун ушла - у Минздрава вновь салоны Porsche и Lexus
Супрун ушла - у Минздрава вновь салоны Porsche и Lexus
За языковой закон: депутат "Слуги народа" объяснил нападение России на Украину
За языковой закон: депутат "Слуги народа" объяснил нападение России на Украину
Интервью
1/5
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 846
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 2997
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 756
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
2 Просмотров: 1359
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
1 Просмотров: 1278
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 января 2020
Просмотров: 288
Зелені шмарклі
Не пам'ятаю, де він узявся в моєму житті. У п'ятому класі ми вже вчилися в іншому приміщенні — не там, де молодша школа. На перерві до мене ...
четверг, 02 января 2020 21:18

Назначили нового руководителя отдела по расследованию дел Майдана

  Комментировать
Назначили нового руководителя отдела по расследованию дел Майдана
Руководителем назначили Александра Буряка. Фото: Facebook

Руководителем отдела ГБР по расследованию дел Майдана назначили Александра Буряка.

До этого он занимал должность заместителя директора Государственного бюро расследований, сообщила пресс-служба ГБР.

Отвечал за работу оперативных подразделений и занимался их укомплектованием.

Сам Буряк назвал завершение расследования дел Майдана одним из самых задач, которая сейчас стоит перед Государственным бюро расследований.

"Это сложное направление работы, где требуется не только желание, но и значительный опыт работы в следствии. Руководство Государственного бюро расследований это хорошо понимает, поэтому поручили эту ответственную работу мне", - уточнил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцы смогут решать споры без суда - правительство

Ранее Александр Буряк работал на должностях следователя, старшего следователя, следователя по особо важным делам следственного отдела прокуратуры Киевской области. Был заместителем начальника следственного отдела прокуратуры города Киева и старшим следователем по особо важным делам Генеральной прокуратуры.

С 2015 по 2017 годы работал заместителем прокурора города Киева, заместителем начальника управления по расследованию уголовных производств следователями органов прокуратуры столичной прокуратуры.

В Государственном бюро расследований признали, что в 2019 не справились со своими задачами.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Назначили нового руководителя отдела по расследованию дел Майдана». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
января

На войне впервые применили изобретение украинца

Журналиста приговорили к высшей мере наказания

День открытия моста сделали выходным

Самое читаемое
Фото в бикини среди снега - модели перезапустили флешмоб
Фото в бикини среди снега - модели перезапустили флешмоб
9
 Просмотров: 29754
&quot;Новогодняя&quot; стрельба в Киеве: 5 раненых
"Новогодняя" стрельба в Киеве: 5 раненых Просмотров: 15921
С сегодняшнего дня владельцам солнечных панелей будут платить меньше
С сегодняшнего дня владельцам солнечных панелей будут платить меньше 1 Просмотров: 15804
Тесная ванна: показали 20 способов оригинально скрыть унитаз
Тесная ванна: показали 20 способов оригинально скрыть унитаз
22
 Просмотров: 15237
У Вакарчука назвали первую зраду в новом году
У Вакарчука назвали первую зраду в новом году 1 Просмотров: 11052
Политика
Вакарчук рассказал, о чем говорил по телефону с Зеленским
Вакарчук рассказал, о чем говорил по телефону с Зеленским Просмотров: 1413
"Русский мир" и Кремль: появились подробности о мужчине, который делал селфи с Зеленским
"Русский мир" и Кремль: появились подробности о мужчине, который делал селфи с Зеленским Просмотров: 1152
"Какая разніца, под чєм і с кєм" – Вакарчук ответил Зеленскому стихотворением
"Какая разніца, под чєм і с кєм" – Вакарчук ответил Зеленскому стихотворением
 Просмотров: 3960
"Слуга": повышение пенсионного возраста неизбежно
"Слуга": повышение пенсионного возраста неизбежно 1 Просмотров: 3537
В Раде готовят новый кодекс
В Раде готовят новый кодекс Просмотров: 675
Больше всего комментируют
12
Степану Бандере 111: 5 интересных фактов о жизни главы провода ОУН
8
КВН никогда не обыграет КГБ: Соколова раскритиковала новогоднюю речь Зеленского
4
Томос, закон о языке и победы в международных судах - Порошенко назвал главные достижения 2019-го
2
Россияне заявили, что роздали жителям Донбасса почти почти 200 тысяч паспортов РФ
2
Водитель троллейбуса избил двоих пассажиров
Голосов: 14395
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua