Назначили нового руководителя отдела по расследованию дел Майдана

Руководителем назначили Александра Буряка. Фото: Facebook

Руководителем отдела ГБР по расследованию дел Майдана назначили Александра Буряка.

До этого он занимал должность заместителя директора Государственного бюро расследований, сообщила пресс-служба ГБР.

Отвечал за работу оперативных подразделений и занимался их укомплектованием.

Сам Буряк назвал завершение расследования дел Майдана одним из самых задач, которая сейчас стоит перед Государственным бюро расследований.

"Это сложное направление работы, где требуется не только желание, но и значительный опыт работы в следствии. Руководство Государственного бюро расследований это хорошо понимает, поэтому поручили эту ответственную работу мне", - уточнил он.

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Ранее Александр Буряк работал на должностях следователя, старшего следователя, следователя по особо важным делам следственного отдела прокуратуры Киевской области. Был заместителем начальника следственного отдела прокуратуры города Киева и старшим следователем по особо важным делам Генеральной прокуратуры.

С 2015 по 2017 годы работал заместителем прокурора города Киева, заместителем начальника управления по расследованию уголовных производств следователями органов прокуратуры столичной прокуратуры.

В Государственном бюро расследований признали, что в 2019 не справились со своими задачами.