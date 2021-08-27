Назначили нового главу Укравтодора

В Укравтодоре новый глава. Фото: Сегодня

Победителем конкурса на должность главы Государственного агентства автомобильных дорог стал нынешний и.о. главы Укравтодора Евгений Кузькин.

До этого Кузькин занимал должность первого заместителя главы Укравтодора Александра Кубракова. После назначения Кубракова министром инфраструктуры Кабмин возложил на Кузькина обязанности временного руководителя ведомства. Соответствующее решение Кабинет министров утвердил на заседании, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

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До прихода в Укравтодор Кузькин работал на руководящих должностях в Министерстве финансов, Харьковской областной государственной администрации и областном управлении Государственной налоговой службы.