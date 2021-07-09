Назначили главу Ивано-Франковской ОГА. Что о ней известно

Среди приоритетов работы Онищук - привлечение инвестиций, развитие инфраструктуры и туристического потенциала региона. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский назначил председателем Ивано-Франковской ОГА Светлану Онищук.

Президент лично вручил Онищук служебное удостоверение и пожелал успехов. До этого она работала заместителем председателя облгосадминистрации, сообщает Офис президента.

"Верю, что ваш профессиональный уровень, опыт госслужбы и знание региона помогут сделать работу облгосадминистрации еще более эффективной для создания истории успеха вашей родной Ивано-Франковщины", - сказал Зеленский.

Среди приоритетов ее работы он выделил привлечение инвестиций, развитие инфраструктуры и туристического потенциала региона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский назначил новых послов

Ее предшественник Андрей Бойчук возглавлял Ивано-Франковскую областную государственную администрацию с 26 декабря прошлого года.

Бойчук уволен по соглашению сторон, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Онищук родилась в 1984 году в поселке Заболотов Ивано-Франковской области. В 2002 году окончила Снятинский сельскохозяйственный техникум. В 2005 году - Прикарпатский национальный университет им. Василия Стефаника по направлению "Правоведение". Доктор наук госуправления. С 2002 года работала юридическим консультантом частной агрофирмы. Проходила службу в органах внутренних дел в Прикарпатском Юридическом институте Львовского госуниверситета. С 2012-го работала на различных должностях в Национальном агентстве по вопросам государственной службы и его региональных подразделениях. С сентября 2019 года была заместителем председателя Ивано-Франковской ОГА.