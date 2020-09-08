Назначенные на 25 октября местные выборы хотят отменить через суд. Фото: decentralization.gov.ua

В Окружной административный суд Киева поступил иск против Центральной избирательной комиссии с требованием отменить постановление от 8 августа о местных выборах 25 октября 2020.

Иск поступил от общественной организации "Всеукраинское объединение сельских голов, депутатов сельсоветов и крестьян "Спасение села". Об этом сообщает пресс-служба суда.

По мнению истца, это постановление приняли с нарушением положений Избирательного кодекса Украины.

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Сейчас суд решает, открывать ли административное производство.

Общественная организация "Всеукраинское объединение сельских голов, депутатов сельсоветов и крестьян "Спасение села" зарегистрирована в Киеве, по данным YouControl. Ее руководитель - Аркадий Корнацкий. Он был депутатом Верховной Рады VIII созыва от партии "Блок Петра Порошенко".

Местные выборы в Украине пройдут в воскресенье, 25 октября. Избирать будут депутатов местных советов - сельских и поселковых, городских, районных и областных, районных в городах, а также мэра Киева и глав почти всех городов, сел и территориальных общин. Официальный избирательный процесс стартовал 5 сентября.