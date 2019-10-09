Назначенная Порошенко чиновник претендует на руководящую должность в СНБО

Светличная три года работает председателем Харьковской ОГА.

Председатель Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная подала электронную декларацию кандидата на должность заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Декларация опубликована на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

В декларации говорится, что Светличная претендует на должность заместителя секретаря СНБО.

Светличную назначил председателем Харьковской ОГА пятый президент Петр Порошенко. Работает на должности 3 года.

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Ранее сообщалось, что народный депутат от "Слуги народа" Алексей Кучер хочет возглавить Харьковскую ОГА. Об этом свидетельствует его декларация кандидата на должность, опубликованная на сайте НАПК.