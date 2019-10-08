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вторник, 08 октября 2019 11:42

Не прошло и 2 месяцев: "слуга народа" засиделся в Раде и хочет на новую должность

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Не прошло и 2 месяцев: &quot;слуга народа&quot; засиделся в Раде и хочет на новую должность
Кучер избирался по округу в Харьковской области.

Народный депутат от "Слуги народа" Алексей Кучер хочет возглавить Харьковскую областную государственную администрацию.

Об этом свидетельствует его декларация кандидата на должность, опубликованная на сайте НАПК, пишет "Українська правда"

Кучер не задекларировал никаких доходов за 2018 год. Только указал, что 77 биткоинов, стоимостью почти $300 тыс., и держит наличными $87 тыс., его жена имеет наличными $205 тыс.

Владеет двумя квартирами в Харькове и еще одной - совместно с женой.

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Также в собственности "слуги народа" земельный участок 625 "соток" в Новорайске Херсонской области.

Кучер владеет тремя авто (Lexus NX 200T 2017 выпуска, Volkswagen Рassat 2011 выпуска и грузовым ГАЗ-САЗ 3507 1987 выпуска), его жена - двумя (Audi Q5 2011 выпуска и Mitsubishi Outlander 2013 выпуска).

Также задекларировал двое часов Rolex - свой и жены.

Владеет 11 акциями "Николаевцемент" и 10% юридической компании "Дартли Групп".

Алексей Кучер избирался в Верховную Раду в 179 округе Харьковщины от партии "Слуга народа". Возглавляет подкомитет по вопросам организации и деятельности адвокатуры, органов оказания правовой помощи Комитета по вопросам правовой политики.

Верховная Рада 9-го созыва начала работу 31 августа. Парламент работает больше месяца.

В ВР - 422 народных депутата.

Двести пятьдесят первой фракции "Слуга народа", 44 - "Оппозиционный платформе - За жизнь", 27 - "Европейской солидарности", 24 - "Батькивщине", 20 - "Голосе", 22 - группе "За будущее".

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Дата
08
октября

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