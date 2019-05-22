Назначение Богдана руководителем АП будут оспаривать

Андрей Богдан подпадает под люстрацию. Фото: УНИАН

Назначение бывшего члена правительства Азарова Андрея Богдана на должность главы Администрации президента будут оспаривать в судах.

Такое убеждение в кулуарах парламента высказал народный депутат от БПП Вадим Денисенко.

"В этом случае нарушен закон о люстрации. Уверен, что этот вопрос будут подавать в суды. Там происходят какие-то довольно странные моменты. Если он действительно люстрирован, он не имел права занимать эту должность. Этот вопрос переходит в судебную плоскость", - сказал Денисенко.

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21 мая президент Владимир Зеленский назначил главой своей администрации Андрея Богдана. Богдан - бывший член правительства Николая Азарова и бывший помощник народного депутата Андрея Портнова. Чаще его вспоминают как адвоката Игоря Коломойского. В сентябре 2014-го его должность попала в список подлежащих люстрации. Богдан не имеет права занимать госдолжности 10 лет.