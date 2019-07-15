НАЗК нашло нарушения в отчетах всех парламентских партий

НАЗК проанализировало отчеты партий

Национальное агентство по предупреждению коррупции нашло нарушения в отчетах всех парламентских партий. Речь идет об отчетах в отношении имущества, доходов, расходов и обязательств финансового за январь-март 2019-го.

Результаты проверки отчетов НАЗК обнародовало 15 июля.

Партии нарушили порядок представления отчета и порядок предоставления или получения взноса в свою поддержку.

"В отчетах всех парламентских партий выявлены факты осуществления взносов лицами с непогашенным налоговым долгом, что запрещено законом. Кроме этого, в отчетах "Радикальной партии Олега Ляшко" и партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" зафиксированы нарушения порядка представления отчета партии. Указанные нарушения являются основанием для составления админпротоколов", - отметила член НАЗК, координатор направления предотвращения политической коррупции Наталья Корчак.

Нарушения нашли во всех парламентских партиях - БПП "Солидарности", "Опооблоке", "Самопомочі", "Народного фронта", "Батькивщины", "Радикальной партии Ляшко". Также в отчете "Оппозиционные платформы - За жизнь", представители которой входят в парламентскою фракцию "Оппоблока".

Всего нарушение нашли в отчетах 53 политических партий, в частности в партии Надежды Савченко, "Аграрной партии Украины", "Свободы", "Силы людей" и других.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кандидат от партии кума Путина кормил избирателей мороженым

По данным движения "ЧЕСТНО", политические партии собрали на избирательную кампанию более 568 млн грн, а потратили - 506 млн грн. Больше всего средств на счет избирательного фонда собрала "Радикальная партия Олега Ляшко" - 98,2 млн грн.