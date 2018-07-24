НАТО ответит на блокирование Азовского моря Россией

НАТО ответит на действия России в Крыму. Фото: РБК

Командующий Второй постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2) Боудевин Бутс считает, что наращивание военной мощи РФ в Черном море после незаконной аннексии Крыма привело к увеличению присутствия кораблей НАТО в Черноморском регионе.

Такое заявление командующий соединения обнародовал в понедельник на пресс-конференции на борту фрегата королевских ВМС Нидерландов HNLMS De Ruyter, сообщает Укринформ.

"Мы наблюдаем наращивание военной мощи Российской Федерации в Черном море и значительное усиление военного присутствия России после незаконной аннексии Крымского полуострова. И это, собственно, привело к принятию решения Варшавского саммита НАТО по увеличению нашего присутствия в Черноморском регионе. Поэтому когда спрашивают, есть ли "связь между частыми мероприятиями кораблей НАТО в Черное море, можем сказать утвердительно: такая связь есть", - отметил Бутс.

Вместе с тем, командующий соединения SNMG2 заявил, что о развертывании постоянных сил НАТО в Черноморском регионе ему не известно.

Со своей стороны, руководитель Представительства НАТО в Украине Александр Винников отметил, что "политика Альянса в отношении России остается такой же, как в последние годы, пока длится агрессия ... очень важно понимать НАТО не ищет конфликтов и поводов для начала второй холодной войны. НАТО все еще надеется на улучшение отношений с Россией. Мы не можем вернуться к тому уровню отношений, которые были раньше, до той поры, пока Россия не свернет с нынешнего ложного пути, не начнет уважать нормы международного права".

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В Одессе находятся с дружеским визитом шесть кораблей Второй постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2) и Постоянной противоминной военно-морской группы НАТО № 2 (SNMCMG2). В составе соединений - ракетный фрегат королевских ВМС Нидерландов HNLMS De Ruyter, фрегат ВМС Турции TCG Fatih, фрегат ВМС Румынии ROS Regele Ferdinand, вспомогательное судно ВМС ФРГ RHEIN, минный тральщик ВМС Турции ANAMUR и минный тральщик МС Румынии LUPU DINESCU.