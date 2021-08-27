НАТО отреагировало на создание "Крымской платформы"

НАТО прокомментировало создание "Крымской платформы". Фото: Слово и Дело

Парламентская ассамблея НАТО приветствует создание "Крымской платформы".

Парламентская ассамблея НАТО первой создала неформальную группу поддержки "Крымской платформы", которая станет важным вкладом в консолидацию усилий международного сообщества с целью противостояния агрессивной политике России и милитаризации украинского полуострова, заявил сопредседатель Межпарламентского совета Украина-НАТО (ЮНИК) Оярс Калниньш на встрече с Первым заместителем председателя Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком, Председателем Постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПА НАТО Егором Черневым, сообщили в Информационном управлении Аппарата Верховной Рады.

Оярс Калниньш поделился положительным опытом проведения сессии ПА НАТО в Риге, который может быть полезным Украине в контексте проведения запланированного на 2022 год заседания Ассамблеи в Киеве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия давила на участников "Крымской платформы" - Зеленский

Учредительный саммит "Крымской платформы" состоялся в Киеве 23 августа. В нем приняли участие представители 46 стран и международных или межгосударственных организаций, кроме самой Украины. Эта инициатива - международный координационный механизм для возвращения вопрос Крыма в повестку дня, защиты прав человека в Крыму и содействие деоккупации полуострова, а тем самым и укрепление европейской и глобальной безопасности.