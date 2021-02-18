НАТО направит тысячи военных в Ирак

Тренировочную миссию НАТО в Ираке расширят до 4 тыс. Человек. Фото: Reuters

Североатлантический Альянс решил увеличить миссию НАТО по учебной подготовке в Ираке с 500 до 4 тыс. человек.

Расширение контингента состоится для поддержки иракских сил в борьбе с терроризмом. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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Генсек уточнил, что миссия будет расширяться постепенно, в зависимости от ситуации и в координации с иракским правительством и международной коалицией по борьбе с терроризмом.

На Закарпатье во время Первого международного союзнического зимнего похода в горы "Закаленные войной" военнослужащие ВСУ и НАТО поднялись на Говерлу. С ними поднимались ветераны ООС, военный капеллан и представители общественных организаций.