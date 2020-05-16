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воскресенье, 17 мая 2020 09:00

"Наступательная тактика дает результат, держит воинов в тонусе" - Турчинов более 4 лет проработал в СНБО

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Год назад 17 мая Александр Турчинов подал в отставку с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Автор: @rnbou
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РФ хочет дестабилизации внутри страны, предупреждает Турчинов

Это сделал в связи с завершением полномочий пятого президента Петра Порошенко.

Турчинов проработал в СНБО более четырех лет.

После Революции достоинства был председателем Верховной Рады. Исполнял обязанности президента, когда парламент лишил звания президента беглеца Виктора Януковича, который сейчас скрывается в России.

На внеочередных парламентских выборах в октябре 2014-го Турчинова избрали народным депутатом от "Народного фронта". В декабре того же года был назначен секретарем СНБО. Ведомство координирует и контролирует деятельность органов власти в сфере нацбезопасности и обороны.

ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО

Задокументировали факты вооруженной агрессии РФ против Украины для передачи их в международные судебные органы, построили фортификационные сооружения на линии разграничения в Донбассе, проводили испытания боевых ракет украинского производства, в частности комплекса "Ольха", обеспечили санаторным оздоровлением и лечением раненых воинов, предоставили армии отечественные авиационные беспилотники, восстановили противовоздушную оборону государства, в областях создали бригады территориальной обороны, увеличение ежегодно расходов на оборону.

В сети Интернет получило распространение иронично-шутливое прозвище Турчинова - "кровавый пастор".

10 ЦИТАТ

"Мой подход был такой: когда каждый день на шаг продвигаешься вперед, то скоро можно дойти и до нашей границы. Это всегда мобилизует военных, чтобы находиться в тонусе. Не дает состояться деморализации. Наступательная тактика дает результат"

"Если от России отделить территории, которые были присоединены к ней через кровь, насилие, предательство и ложь, то "исконно русские" болота, оставшиеся после этого, могут легко поместиться в рамки одной Московской области"

"Россиянам необходимо, чтобы Украина снова погрязла во внутренних конфликтах, погрязла в безвластии, в разборках, начался бы гражданский конфликт, и тогда можно безнаказанно продолжить наступление. Это очень опасная тема. Новый руководитель страны и его окружение должны понять, что для Путина война - это выживание. И договориться с ним на приемлемых для Украины условиях пока невозможно"

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"Путин использует агрессию против Украины как таран против Европы, провоцируя раскол единства стран ЕС"

"Мне надо было делать что угодно, но провести честные выборы, которые признает все общество. И только так я выбивал в России их "козырь" нелегитимности украинской власти. Именно поэтому до завершения избирательного процесса нельзя вводить военное положение"

"Принципиальным вопросом является продолжение санкций против России до полного освобождения захваченных украинских территорий Донбасса и Крыма"

"Нельзя потакать тем, кто использует журналистские удостоверения, чтобы заниматься шпионажем, сбором информации, дезинформацией, работая информационно врага, на дестабилизацию ситуации в Украине"

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"При условии укрепления нашей обороны, наращивания военно-промышленного потенциала Украины и росте профессионализма, боеспособности наших Вооруженных Сил все больше стран НАТО будут заинтересованы в том, чтобы Украина могла защитить и их. Не наши просьбы, а наша позиция и сила должны быть главными аргументами при принятии решения о присоединении Украины к НАТО"

"Путь умиротворения агрессора вместо усиления санкций и других реальных действий приводит лишь к росту числа жертв среди украинских военных и мирного населения"

"В последние годы мы получили очень тяжелые испытания. Но украинский народ никогда не был одиноким. С нами Бог, с нами правда, с нами будет и победа"

Ракетный комплекс "Нептун" прошел второе успешное испытание. Его испытали в акватории Черного моря, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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Дата
17
мая

"Наступательная тактика дает результат, держит воинов в тонусе" - Турчинов более 4 лет проработал в СНБО

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