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вторник, 05 марта 2019 08:31

Насирову втрое уменьшили размер залога

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Насирову втрое уменьшили размер залога
Насирова подозревают в злоупотреблении служебным положением, что нанесло государству ущерб в 2 млрд грн. Фото: tsn.ua

Суд уменьшил размер залога для подозреваемого в злоупотреблении служебным положением экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова из 100 млн грн до 36 млн грн.

Об этом сообщил адвокат Насирова Александр Лысак, передает "УНН".

"Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство стороны защиты об уменьшении размера залога с 100 миллионов до 36 миллионов гривен. Также суд продлил срок действия обязательств, возложенных на Насирова", - рассказал Лысак.

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НАБУ подозревает Романа Насирова в злоупотреблении властью и служебным положением, повлекшее ущерб на сумму почти 2 млрд грн. По данным следствия, в должности руководителя ГФС он принимал решение в интересах народного депутата Александра Онищенко. В последнем расследуют производства по подозрению в махинациях с газом.

2 марта 2017 года Насирова задержали в больнице "Феофания" в Киеве. 7 марта Соломенский райсуд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн. 16 марта Насиров вышел на свободу после того, как его жена внесла за него необходимый залог.

7 декабря 2017 года прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры начали зачитывать полный текст обвинительного акта. Следующее заседание Шевченковского райсуда назначено на 14 марта.

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Дата
05
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