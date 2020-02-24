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понедельник, 24 февраля 2020 13:23

Насирова восстановили в должности председателя ГФС

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Насирова восстановили в должности председателя ГФС
Апелляционный суд признал противоправным и отменил решение Кабмина об увольнении Насирова. ФОТО: рокуrupciya.com

Шестой апелляционный административный суд признал противоправным увольнение Романа Насирова с должности председателя Государственной фискальной службы.

Тем самым оставил без удовлетворения апелляционные жалобы Кабинета министров Украины, Государственной фискальной службы Украины и народного депутата Андрея Журжия. Говорится об этом в соответствующем судебном постановлении.

"Решение Окружного административного суда города Киева от 11 декабря 2018 года в части признания противоправным и отмене распоряжения Кабинета Министров Украины от 31 января 2018 №35-р "Об освобождении ОСОБА_1 (Насирова Р. — Gazeta.ua.) с должности председателя Государственной фискальной службы Украины "оставить без изменений", – говорится в документе.

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Кабмин уволил Романа Насирова с должности руководителя ГФС 31 января 2018-го. Причиной послужило подозрение в злоупотреблении служебным положением. 11 декабря 2019-го Окружной админсуд Киева восстановил Насирова на должности: адвокатам удалось доказать нарушение процедуры увольнения. Однако еще тогда эксперты отмечали, что вернуться на работу Насиров вряд ли сможет, ведь для этого нужно решение Кабмина.

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