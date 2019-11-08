Насирова снова начали судить

В марте 2017 года, когда детективы НАБУ пришли к Роману Насирову с подозрением, врачи вывезли его на носилках под одеялом в "Феофанія".

Высший антикоррупционный суд в пятницу провел подготовительное заседание по делу экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова

Суд фактически начал рассмотрение дела по сути, пишет LB.ua

Поскольку один из адвокатов не пришел на заседание, а обвиняемый отказался слушать обвинительный акт без него, судебное разбирательство было отложено. Оно продолжится 19 ноября.

С конца 2017-го Насирова судили в Шевченковском районном суде города Киева. Сторона его защиты потребовала зачитать все 774 страницы обвинительного акта. Заседания проходили крайне редко, поэтому судебное разбирательство так и не дошло до конца обвинения.

В октябре прошлого года дело передали в Антикоррупционный суд.

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НАБУ подозревает Романа Насирова в злоупотреблении властью и служебным положением. Это привело к убыткам на почти 2 млрд грн. По данным следствия, в должности руководителя ГФС он принимал решение в интересах народного депутата Александра Онищенко. Касательно последнего расследуют производства по подозрению в махинациях с газом.