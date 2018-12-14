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суббота, 15 декабря 2018 19:48

Насиров не собирается уходить из политики - эксперт

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Насиров не собирается уходить из политики - эксперт
Насирову инкриминируют злоупотребление властью и служебным положением, причинившее ущерб государству в 2 млрд грн. Фото: informator.news

Подозреваемый в злоупотреблении служебным положением экс-глава ГФС Роман Насиров будет пытаться выбить себе место в политике.

Об этом сказал политический эксперт Александр Палий в эфире "112 Украина".

"Заявления о баллотировании в президенты и желание восстановиться на работе - это стратегия Насирова в его защите относительно обвинений, которые ему предъявили. Стратегия логическая с точки зрения пиара и коммуникации. Таким образом он распыляет внимание к конкретному делу на ряд других дел. В конечном счете основное содержание обвинений просто теряется на этом фоне", - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что правительство не собирается восстанавливать Насирова в должности.

"Последнее, что сегодня нужно правительству с точки зрения авторитета власти, это появление в его структурах таких деятелей, как Насиров. Перспектив в плане трудоустройства [в ГФС] у него нет. Но он будет раздувать всю эту историю для того, чтобы усилить свои позиции в суде и через некоторое время вернуться в другой ипостаси в украинскую политику. Очевидно, что он никуда из нее уходить не собирается", - сказал Палий.

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11 декабря Окружной админсуд Киева восстановил Романа Насирова в должности председателя Государственной фискальной службы и постановил компенсировать ему сумму зарплаты за период "вынужденного прогула".

Насиров заявил, что планирует снова возглавлять ГФС.

Кабмин уволил Насирова 31 января. Суд отстранил его от должности еще в марте 2017-го. Его обвиняют в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге.

Следствие считает, что он в течение 2015-2016-х, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ДФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнедраинвест", ООО "Недра Геоцентр".

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Дата
16
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