Нашли способ предотвращения кнопкодавства

В ВР установят сенсорные кнопки для борьбы с кнопкодавством. Фото: Аргумент

В ВР установят сенсорные кнопки, чтобы предотвратить одновременное нажимание нескольких кнопок для голосования депутатами. Техники уже работают над этим.

"Я надеюсь, что аппарат найдет все необходимые механизмы в тот период, когда не будет сессии, - между 11 июля и первым заседанием (Рады) нового созыва", - говорит спикер Рады Парубий.

Руководитель предвыборного штаба "Слуги народа" Александр Корниенко считает, что новая ВР начнет работу уже в августе. Планируют начать в День Независимости Украины - 24 августа, пишет 24tv.ua.

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Проблему кнопкодавства уже пытались решить трижды. Впервые в 2011-м, когда Владимир Литвин хотел внести соответствующий законопроект, но не смог.

2-й раз пытался Александр Турчинов в 2014-м, но тоже не довел дело до конца.

В 3-й раз пытался решить проблему Владимир Гройсман в 2015-м.

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения личного голосования народными депутатами.