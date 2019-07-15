Нашли способ предотвращения кнопкодавства

В ВР установят сенсорные кнопки, чтобы предотвратить одновременное нажимание нескольких кнопок для голосования депутатами. Техники уже работают над этим.
"Я надеюсь, что аппарат найдет все необходимые механизмы в тот период, когда не будет сессии, - между 11 июля и первым заседанием (Рады) нового созыва", - говорит спикер Рады Парубий.
Руководитель предвыборного штаба "Слуги народа" Александр Корниенко считает, что новая ВР начнет работу уже в августе. Планируют начать в День Независимости Украины - 24 августа, пишет 24tv.ua.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нардеп-кнопкодав показал новый "мастер-класс"
Проблему кнопкодавства уже пытались решить трижды. Впервые в 2011-м, когда Владимир Литвин хотел внести соответствующий законопроект, но не смог.
2-й раз пытался Александр Турчинов в 2014-м, но тоже не довел дело до конца.
В 3-й раз пытался решить проблему Владимир Гройсман в 2015-м.
Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения личного голосования народными депутатами.
Комментарии