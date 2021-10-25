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понедельник, 25 октября 2021 11:55

"Наши ракеты смогут достать до Москвы" - Арестович предупредил Путина

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&quot;Наши ракеты смогут достать до Москвы&quot; - Арестович предупредил Путина
Североатлантический альянс присутствует на территории Украины, несмотря на отсутствие формального вступления в НАТО. Фото: Андрей Крымский, УНИАН

Несмотря на отсутствие формального вступления в НАТО, Североатлантический альянс присутствует на территории Украины.

Об этом заявил представитель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексей Арестович.

"Военнослужащие сил НАТО находятся на территории Украины в рамках учебных миссий. Мы проводим совместные учения. Только на этот год их запланировали 25. И НАТО давно присутствует на территории Украины", - сказал Арестович в эфире телеканала "Дом".

В столь активном продвижении НАТО в Украине виноват Кремль, который оккупировал в 2014 году украинские территории и продолжает агрессию против Украины.

"Внутри Украины была длительная дискуссия - нужно нам вступать в НАТО или нет. С учетом того, что к 2014 году не было военной опасности. И своими действиями Кремль убрал эту дискуссию и получил все то же приближение НАТО к границам России, которого они так боятся. Теперь "злого НАТО" в Украине очень много.

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Но Кремль не понимает еще главного. Только Украина вступит в НАТО, каждый украинский солдат станет солдатом НАТО. А это совсем другая история", - добавил Арестович

Поэтому лучший выход для РФ - пойти на мирное урегулирование ситуации, вывести свои войска из Донбасса и Крыма, выплатить репарации Украине за период оккупации, отметил Арестович.

"И вот тогда возникнет основание для восстановления нормальных отношений. И, возможно, можно будет серьезно обсудить вопрос угроз своей безопасности, которые Российская Федерация видит в возможном вступлении Украины в НАТО. Тогда мы можем говорить, как нормальные страны. Сейчас мы не можем так говорить, потому что мы - военные противники", - подчеркнул Арестович.

Опасения президента РФ Владимира Путина, что в Украине построят базы НАТО под видом учебных центров и нацелят ракеты на Москву Арестович прокомментировал так:

"Путин доиграется до того, что украинские ракеты будут направлены на Москву в ближайшем будущем по одной простой причине: мы работаем над ракетной программой. И наши ракеты оперативно-тактического уровня смогут достать до Москвы. Это паритетные действия в ответ на действия России. Если бы не было этой агрессии, никогда украинские ракеты на какую Москву не были бы направлены".

Москва не может помешать сближению Украины и НАТО, признал пресс-екретарь президента России Дмитрий Песков. Однако РФ надеется минимизировать последствия этого процесса для себя.

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