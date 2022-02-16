"Нас не пугают никакие даты" - Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня единения

Зеленский: Нас не пугают никакие даты. Будем защищать себя и 16-го, и 17 февраля. Фото: Офис президента Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинцев не пугают никакие прогнозы и дать возможное полномасштабное вторжение Российской Федерации. Украина готова защищаться от нападения, независимо от даты.

Об этом сказал перед военнослужащими и правоохранителями в Мариуполе Донецкой области16 февраля.

"Нас не пугают никакие прогнозы. Нас не пугают никакие люди, никакие враги. Нас не пугают никакие даты, потому что мы будем защищать себя и 16 февраля, и 17-го. И март, и апрель, и сентябрь, и декабрь. День и месяц не важны", – сказал Зеленский.

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Президент напомнил, что военная агрессия России против Украины длится восемь лет. И это время сделало украинцев "во столько же раз крепче". По его словам, сегодня 2022 год, а не 2014 год, и это "важная разница".

Зеленский поблагодарил военнослужащих, волонтеров, дипломатов и всех, кто стоит и будет стоять за Украину.

16 февраля Владимир Зеленский находился с рабочей поездкой в Ровенской области. Там наблюдал за тактическими учениями украинских военных. В частности, как тренируются применять противотанковые ракетные комплексы Javelin и NLAW и ракетные комплексы Stinger. Перечисленное оружие – это поддержка Украины западными партнерами на фоне угрозы эскалации со стороны России. Затем президент уехал на Донбасс. 16 февраля стало Днем единения по решению Зеленского. Соответствующий указ он подписал 14 числа. Сегодня на всех телеканалах транслируют телемарафон национального единства. Представители власти и лидеры мнений обсуждают ситуацию, которая сложилась внутри Украины и на ее границах.