Нарушения на выборах: полиция Киева проверяет массовые агитационные звонки

Полиция Киева проверяет массовые агитационные звонки. Фото: izbirkom

Полиция Киева расследует два случая нарушений на внеочередных парламентских выборах. Об этом на брифинге заявил начальники столичной полиции Андрей Крищенко, передает УНН.

Всего в Киеве поступило 84 сообщения о нарушениях. По ним открыто два уголовных производства.

Одно дело открыто в Святошинском районе по факту массовых телефонных звонков о том, что один из кандидатов якобы снялся с выборов. Избирателям предлагали проголосовать за другого кандидата.

Второе дело касается выноса гражданином бюллетеня из избирательного участка.

Как сообщала Lenta.UA, кандидат в народные депутаты по мажоритарному округу №218, действующий депутат Киевсовета от партии "Солидарность" Виктория Муха сообщила, что против нее применяются грязные технологии. В частности то, что людей в округе обзванивали из неизвестных телефонных номеров и агитировали женским голосом от имени Виктории Мухи. Впрочем, эксперты считают, что такая активность и такие жалобы является инструментом как привлечь к себе излишнее внимание избирателей накануне голосования и предстать перед ними в статусе оскорбленной и гонимой.

"Это может быть такой новейшей гибридной технологией, - говорит политтехнолог Михаил Власенко. - Тем более, что Виктория Муха ранее неоднократно была замечена в том, что не гнушалась грязными методами борьбы за голоса. В частности, раздачей продуктов, лекарств, приглашениями на бесплатные праздничные мероприятия и прочее".