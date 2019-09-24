Нарушение Конституции в "Слуге народа" оценили в 85 тыс. грн

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №2148 об обеспечении личного голосования народными депутатами.

Текст появился на сайте парламента.

Автор документа - первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук, пишет УНІАН

Предлагается установить уголовную ответственность за голосование народным депутатом вместо другого.

"Кнопкодавов" хотят наказывать штрафом от трех до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 51 до 85 тыс. грн.

Досудебное расследование таких уголовных правонарушений будет вести Государственное бюро расследований.

Законопроект описывает процедуру фиксации "кнопкодавства" и порядок действий в случае обнаружения такого факта.

Статья 84 Конституции обязывает народных депутатов голосовать лично.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вместо лишения мандата - штраф: Зеленский смягчает судьбу кнопкодавам

11 сентября двое народных депутатов от "Слуги народа" голосовали за коллег. Елена Копанчук давила кнопку соседа во время голосования за законопроект о строительных нормах по совершенствованию нормирования в строительстве. Сергей Литвиненко кнопкодавил за включение в повестку дня законопроекта о внесении изменений в Конституцию относительно уполномоченных ВР и его направления в Конституционный суд.