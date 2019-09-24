Нарушение Конституции в "Слуге народа" оценили в 85 тыс. грн

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
1 Просмотров: 5688
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 8595
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Просмотров: 2205
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 504
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 3078
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
2 Просмотров: 3537
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1485
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Просмотров: 396
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Просмотров: 1314
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
1 Просмотров: 3366
Фото
Все фото
5
3
16
4
14
Коломойский сменил имидж и сходил на баскетбол к сыну
Коломойский сменил имидж и сходил на баскетбол к сыну
Нардеп от &quot;Слуги народа&quot; оскандалилась из-за помощников
Нардеп от "Слуги народа" оскандалилась из-за помощников
&quot;Я очень горжусь этим городом&quot; - Сенцов на Book Forum во Львове
"Я очень горжусь этим городом" - Сенцов на Book Forum во Львове
Учительница о премьере Гончаруке: &quot;Лешу с девушкой никогда не видела&quot;
Учительница о премьере Гончаруке: "Лешу с девушкой никогда не видела"
Черный крот и удостоверение слепого - как встречают нового председателя ОГА
Черный крот и удостоверение слепого - как встречают нового председателя ОГА
Видео
Все видео
Квартиры на Печерске и имения: показали "скромную" жизнь судей в деле Приватбанка
Квартиры на Печерске и имения: показали "скромную" жизнь судей в деле Приватбанка
Янукович готовится к возвращению в Украину
Янукович готовится к возвращению в Украину
"Чашка премьера": Гончарук запустил еженедельный видеоблог
"Чашка премьера": Гончарук запустил еженедельный видеоблог
"Требуют взятку - звоните на горячую линию" - Зеленский объявил самый масштабный флешмоб
"Требуют взятку - звоните на горячую линию" - Зеленский объявил самый масштабный флешмоб
В Раде презентуют проект госбюджета-2020 – онлайн
В Раде презентуют проект госбюджета-2020 – онлайн
Интервью
1/5
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 207
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 5490
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 5337
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1737
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 31419
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
23 сентября 2019
Просмотров: 648
Мусьє Степан
Донька показує фотографії, які зробила влітку в мовному таборі в Брюгге. — А хто цей хлопчина? — запитую. — Це Грегоріос ...
вторник, 24 сентября 2019 14:31

Нарушение Конституции в "Слуге народа" оценили в 85 тыс. грн

  Комментировать
Нарушение Конституции в &quot;Слуге народа&quot; оценили в 85 тыс. грн
Конституция обязывает народных депутатов голосовать лично.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №2148 об обеспечении личного голосования народными депутатами.

Текст появился на сайте парламента.

Автор документа - первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук, пишет УНІАН

Предлагается установить уголовную ответственность за голосование народным депутатом вместо другого.

"Кнопкодавов" хотят наказывать штрафом от трех до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 51 до 85 тыс. грн.

Досудебное расследование таких уголовных правонарушений будет вести Государственное бюро расследований.

Законопроект описывает процедуру фиксации "кнопкодавства" и порядок действий в случае обнаружения такого факта.

Статья 84 Конституции обязывает народных депутатов голосовать лично.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вместо лишения мандата - штраф: Зеленский смягчает судьбу кнопкодавам

11 сентября двое народных депутатов от "Слуги народа" голосовали за коллег. Елена Копанчук давила кнопку соседа во время голосования за законопроект о строительных нормах по совершенствованию нормирования в строительстве. Сергей Литвиненко кнопкодавил за включение в повестку дня законопроекта о внесении изменений в Конституцию относительно уполномоченных ВР и его направления в Конституционный суд.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Нарушение Конституции в "Слуге народа" оценили в 85 тыс. грн». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
сентября

В Киеве взорвали крупнейший небоскреб

29 пассажиров автобуса сгорели заживо

Фестиваль завершили запрещенной песней

Министр обратился к духовенству

Папа Римский попросил прощения у ученого

Самое читаемое
10 раз, когда Дженнифер Лопес была на красной дорожке почти голой
10 раз, когда Дженнифер Лопес была на красной дорожке почти голой
15
 1 Просмотров: 54348
Ехал в роддом увидеть ребенка: обнародовали данные погибших в масштабной ДТП под Одессой
Ехал в роддом увидеть ребенка: обнародовали данные погибших в масштабной ДТП под Одессой Просмотров: 27200
Вещи на обочине и кровь на дороге: новые фото и видео с места масштабной аварии под Житомиром
Вещи на обочине и кровь на дороге: новые фото и видео с места масштабной аварии под Житомиром
5
 Просмотров: 18360
Князев прокомментировал задержание жены с ‎€650 тыс.
Князев прокомментировал задержание жены с ‎€650 тыс. 1 Просмотров: 15462
Гороскоп на 23-29 сентября: кому следующая неделя принесет любовь и деньги
Гороскоп на 23-29 сентября: кому следующая неделя принесет любовь и деньги
 Просмотров: 15255
Политика
Зеленский подписал перезагрузку власти
Зеленский подписал перезагрузку власти Просмотров: 9
Антикоррупционный суд не взялся за дело Ефремова
Антикоррупционный суд не взялся за дело Ефремова Просмотров: 36
Зрада - стоп: Янукович продолжает оставаться под санкциями
Зрада - стоп: Янукович продолжает оставаться под санкциями Просмотров: 270
В Минздраве "просят" уйти людей, которые пришли за Супрун - СМИ
В Минздраве "просят" уйти людей, которые пришли за Супрун - СМИ 1 Просмотров: 333
"Слуга народа" Верещук оправдывается за скандальное заявление о НАТО
"Слуга народа" Верещук оправдывается за скандальное заявление о НАТО 1 Просмотров: 756
Больше всего комментируют
3
Богдан "переплюнул" Зеленского в зарплате
2
Новый министр культуры прокомментировал связь с олигархом Пинчуком
2
Студентка мечтает стать обладательницей самых пышных губ в мире
2
"Может, еще и за визитку Яроша откроете?" – сети разозлило дело ГБР против Парубия
2
Сенцов заявил, что готов пожать руку Путину
Голосов: 11867
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua