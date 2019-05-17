"Народный фронт" объявил о выходе из коалиции - роспуск Рады заблокирован

Коалиция была создана в 2014 году. Фото: nfront.org.ua

Фракция "Народного фронта" выходит из парламентской коалиции.

Об этом с трибуны Верховной Рады объявил лидер фракции Максим Бурбак.

"Коалиция, сформированная 2014-го, выполнила свои задачи... Надо строить дальше. К этому необходимо привлечь все политические силы государственного направления и новоизбранного президента. Именно поэтому мы заявляем о выходе из действующей коалиции, прекращении ее деятельности с 17 мая 2019 года. И об инициативе формирования новой коалиции с новым порядком дня", - заявил Бурбак.

Таким образом, в коалиции остается лишь "Блок Петра Порошенко" - это 135 народных депутатов. После официального объявления о прекращении существования парламентского большинства Верховной Раде дается 30 дней, чтобы сформировать новую коалицию.

Это делает невозможным роспуск парламента новоизбранным президентом Владимиром Зеленским. Потому что сделать это можно не менее чем за полгода до выборов - до 27 мая.

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Владимир Зеленский победил на выборах 21 апреля и станет шестым президентом Украины. До 3 июня должна состояться его инаугурация. Его инаугурация состоится 20 мая в 10:00.