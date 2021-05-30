Народный депутат приютила совенка - впечатляющие фото и видео

Фото: Facebook.com/iryna.gerashchenko

Народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко приютила совенка. Об этом она рассказала в Facebook.

"У нас происшествие. Пошли гулять и нашли манюсенького совенка, который выпало из гнезда. Решили, что его надо спасать, чтобы коты не съели. Оно очень голодное", - сообщила депутат и показала, как кормит птицу.

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"Взяли над ним шефство, выкармливаю сейчас.

...Поздно вечером услышали странный, пронзительный крик кву, кву. И нашли еще двух совят в траве. Где подальше ухкала большая сова.

Прочитали форумы эко-защитников, посоветовались со знатоками, которые говорят, что малые совы - это путешественники, ходить начинают раньше, чем летать. Они выпрыгивают из гнезда и путешествуют, ходят вокруг, а мама за ними присматривает и кормит. Этот их пронзительный крик - сигнал маме, где они.

Подсадили нашего найду к братику или сестрички. Они сразу прижались друг к другу. А мы пошли слушать их квукание домой. Утром проверим, как те путешественники провели ночь", - рассказала Ирина Геращенко.

В январе этого года в Одесской области работники ДСНС спасли лебедей, которые примерзли к поверхности пруда.