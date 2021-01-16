Спасли лебедей, которые примерзли ко льду

В Одесской обл. спасли лебедей. Фото: ГСЧС

В Одесской области спасли лебедей, которые примерзли к поверхности пруда.

В ГСЧС около 10:00 поступило сообщение о том, что в районном центре Окны от мороза пострадали птицы.

Стая лебедей примерзла ко льду.

С помощью лодки спасатели разбили лед и позволили лебедям взлететь с подмерзлой части пруда.

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Всего спасли 16 лебедей.

В городе Ирпень Киевской области команда спасения животных спасла лебедя из ледяной ловушки. Его отловили и передали в приют в Межигорье в Вышгородском районе.