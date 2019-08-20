Народные депутаты должны заслужить высокую зарплату, авансом мало где платят - политолог

Зарплата народного депутата с доплатами достигает 50 тыс. грн в месяц. Фото: vgolos.com.ua

Зарплаты народных депутатов должны зависеть от результатов работы парламента

Об этом сказал политолог Александр Палий в эфире одного из телеканалов.

"Того, кто настроен на получение взятки, никакая зарплата не остановит. Депутаты сначала должны показать, что хорошего они сделали для Украины. Требовать зарплату до того - не совсем правильно. Авансом у нас мало где платят. Депутаты должны доказать, что способны что-то делать. Если не способны, должны сложить мандаты и идти работать в бизнес или другие сферы.

Вопрос в том, чтобы парламент был дееспособным и способствовал развитию страны. Добавленная стоимость от нормальных законов может быть колоссальной. Так же колоссальной может быть выгода для страны от парламента, который будет писать законы на века. Такая работа должна вознаграждаться. Но должна ли вознаграждаться работа по написанию лоббистских законов, которые будут истощать страну?", - отметил Палий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вакарчук предлагает наказывать народных депутатов за прогулы

Глава "Слуги народа" Дмитрий Разумков считает недостаточной зарплату народного депутата. Он отметил, что на 50 тыс. грн в месяц можно прожить, но этого мало.