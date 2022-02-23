Народного депутата обвинили в сотрудничестве с ФСБ России и показал фото куратора

Народный депутат от прокремлевской ОПЗЖ Илья Кива якобы продолжительное время работает на ФСБ России.

Его куратором является сотрудник 9-го управления департамента оперативной информации 5-й службы ФСБ Юрий Обмачевский, сообщили на сайте "Миротворца".

Автор: myrotvorets.news Юрия Обмачевского "Миротворец" назвал работником ФСБ РФ, курирующим нардепа Илью Киву

Отмечается, что основной задачей Кивы якобы является формирование в Киеве и других городах лояльных к Кремлю общественных организаций для участия их членов в дестабилизации внутриполитической ситуации в Украине.

По данным "Миротворца", подконтрольными нардепу общественными организациями являются: "Патриоты за жизнь", "Антирейдер", "Союз ветеранов МВД", "Киевщина" (Вышгород), "Союз ветеранов АТО" (Харьков, Днепр, Полтава), "Ветераны АТО" (Херсон).

В материале отметили, что большинство членов этих организаций не знают, что их через Киву использует ФСБ.

"В конце 2021 года Кива заверил своего куратора из ФСБ, что в любой момент при необходимости может быстро собрать более 1500 человек для проведения антиправительственных акций в Киеве", – говорится в сообщении.

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Также отмечается, что нардеп якобы гарантировал своим кураторам, что его указания будут выполнять даже отдельные чиновники Национальной полиции в Киеве и Киевской области.

В "Миротворце" также объяснили, почему самого Кивы до сих пор нет в базе:

"Потому что Кива нам помогал разоблачать сотрудников 9-го управления департамента оперативной информации 5-й службы ФСБ РФ и их агентуру в Украине".

14 февраля в СМИ сообщили, что Илья Кива 30 января уехал в Испанию. Вскоре он заявил, что не намерен возвращаться в Украину. Причиной этого Кива назвал якобы "преследование за другую позицию и критику власти".