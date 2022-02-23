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среда, 23 февраля 2022 23:38

Народного депутата обвинили в сотрудничестве с ФСБ России и показал фото куратора

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Народный депутат от прокремлевской ОПЗЖ Илья Кива якобы продолжительное время работает на ФСБ России.

Его куратором является сотрудник 9-го управления департамента оперативной информации 5-й службы ФСБ Юрий Обмачевский, сообщили на сайте "Миротворца".

Автор: myrotvorets.news
  Юрия Обмачевского "Миротворец" назвал работником ФСБ РФ, курирующим нардепа Илью Киву
Юрия Обмачевского "Миротворец" назвал работником ФСБ РФ, курирующим нардепа Илью Киву

Отмечается, что основной задачей Кивы якобы является формирование в Киеве и других городах лояльных к Кремлю общественных организаций для участия их членов в дестабилизации внутриполитической ситуации в Украине.

По данным "Миротворца", подконтрольными нардепу общественными организациями являются: "Патриоты за жизнь", "Антирейдер", "Союз ветеранов МВД", "Киевщина" (Вышгород), "Союз ветеранов АТО" (Харьков, Днепр, Полтава), "Ветераны АТО" (Херсон).

В материале отметили, что большинство членов этих организаций не знают, что их через Киву использует ФСБ.

"В конце 2021 года Кива заверил своего куратора из ФСБ, что в любой момент при необходимости может быстро собрать более 1500 человек для проведения антиправительственных акций в Киеве", – говорится в сообщении.

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Также отмечается, что нардеп якобы гарантировал своим кураторам, что его указания будут выполнять даже отдельные чиновники Национальной полиции в Киеве и Киевской области.

В "Миротворце" также объяснили, почему самого Кивы до сих пор нет в базе:

"Потому что Кива нам помогал разоблачать сотрудников 9-го управления департамента оперативной информации 5-й службы ФСБ РФ и их агентуру в Украине".

14 февраля в СМИ сообщили, что Илья Кива 30 января уехал в Испанию.

Вскоре он заявил, что не намерен возвращаться в Украину. Причиной этого Кива назвал якобы "преследование за другую позицию и критику власти".

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