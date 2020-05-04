Нардепы прогуливают работу даже онлайн

Для того, чтобы принять участие в заседаниях комитета народным депутатам даже не требовалось выходить из дома.

Некоторые народные депутаты в период карантина прогуливают заседания комитетов даже в формате видеоконференций. Об этом сообщают в Комитете избирателей Украины.

В онлайне состоялось 29 заседаний комитетов. В среднем в 17% случаев депутаты игнорировали заседания.

К примеру, 7 апреля в режиме видеоконференции состоялось заседание Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, на котором отсутствовали 7 депутатов (Ольга Василевская-Смаглюк, Александр Дубинский, Роберт Горват, Анна Колиснык, Тарас Козак, Игорь Палыця, Юрий Солод). Правда, на следующем заседании 21 апреля большинство указанных депутатов уже присутствовали.

10 апреля в режиме видеоконференции состоялось заседание Комитета по вопросам аграрной и земельной политики, на котором отсутствовали 4 депутата.

14 апреля - заседание Комитета по вопросам экологической политики и природопользования, отсутствовали 5 депутатов.

Всего почти на каждом заседании комитетов онлайн отсутствовали хотя бы несколько народных депутатов. Случаи, когда присутствовали 100% членов комитета, были единичными.

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Как позитив стоит отметить членов Комитета по вопросам цифровой трансформации, которые в полном составе приняли участие в 2 заседаниях во время карантина.

"Для того, чтобы принять участие в заседаниях комитета, народным депутатам даже не требовалось выходить из дома, достаточно было взять в руки смартфон. Однако и это оказалось нереальным для части парламентариев.

Во время карантина показатели присутствия на заседаниях должны быть близкими к 100%. Однако ситуация оказалась несколько иной и в целом показала отношение части политиков к исполнению своих депутатских обязанностей и работы в комитетах", - говорит председатель КИУ Алексей Кошель.

В Верховной Раде 9-го созыва работают 424 народных депутата. 248 представителей фракции "Слуга народа", 44 - ОПЗЖ, 27 - "Европейской солидарности", 24 - "Батькивщины", 20 - "Голоса", 22 - группы "За будущее", 17 - "Довира". Свою работу начали в прошлом году 29 августа.