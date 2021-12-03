Нардепы подарили себе новогодние каникулы

Верховная Рада отменила сессионную неделю с 11 по 14 января.
Об этом сообщил депутат ВР от Европейской солидарности Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Слуга" Гришина засветила в Раде брендовую сумку за 67 тысяч
Сам Гончаренко в своем сообщении написал, что за это не голосовал.
Всего постановление поддержали 276 депутатов, воздержались 4, не голосовали 51.
Известно, что вернуться в ВР после Нового года депутаты должны 4 января и начать работу в комитетах, комиссиях и фракциях.
×
Комментарии