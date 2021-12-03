Нардепы подарили себе новогодние каникулы

После Нового года депутаты вернутся в ВР 4 января. Фото: Рада

Верховная Рада отменила сессионную неделю с 11 по 14 января.

Об этом сообщил депутат ВР от Европейской солидарности Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

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Сам Гончаренко в своем сообщении написал, что за это не голосовал.

Всего постановление поддержали 276 депутатов, воздержались 4, не голосовали 51.

Известно, что вернуться в ВР после Нового года депутаты должны 4 января и начать работу в комитетах, комиссиях и фракциях.