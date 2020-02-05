Нардепу Федыне вручат подозрение

Следователи вызывают нардепа на 6 февраля

Народного депутата от "Европейской солидарности" Софию Федыну вызывают в Государственное бюро расследований для вручения уведомления о подозрении. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

"По поручению генерального прокурора следователем Государственного бюро расследований на 6 февраля вызвана народный депутат Украины Федына София для проведения процессуального действия - вручения письменного уведомления о подозрении", - сообщили в ведомстве.

В Офисе генпрокурора заявили, что повестку о вызове направили по адресу регистрации Софии Федыны, фактического проживания и по месту работы.

"Для предотвращения спекуляций касательно неосведомленности о вызове дополнительно публикуем повестку на официальном сайте Офиса генерального прокурора", - говорится в сообщении.

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В октябре прошлого года волонтер Маруся Звиробий и София Федына в онлайн-трансляции в соцсетях раскритиковали визит президента Владимира Зеленского на линию соприкосновения в Золотое Луганской области. Звиробий предупредила Зеленского, что "там люди, контуженные на войне". Федына сказала, что "там нечаянно может разорваться граната".