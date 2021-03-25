Нардепа обвинили в неуплате почти 100 млн грн налога

Нардепа-самовыдвиженца и члена депутатской группы "За будущее" в Верховной Раде Виктора Мялика подозревают в неуплате почти 100 млн грн налога. Фото: facebook.com/VenediktovaIryna

Народному депутату Украины сообщили о подозрении в умышленном уклонении от уплаты налогов более чем 97 млн ​​грн.

Он продал построенные под Киевом квартиры. А доход декларировал как доходы физического лица от продажи собственного имущества, а не от предпринимательской деятельности, с применением ставки налога в размере 5% вместо 18%. Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

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"Следствием установлено, что подозреваемый начал в 2012 году хозяйственную деятельность по строительству в с. Петропавловская Борщаговка и с. Софиевская Борщаговка Киевской области многоквартирных жилых домов для получения прибыли от последующей продажи квартир и нежилых помещений в них. При этом регистрации в качестве субъекта хозяйственной деятельности в форме физического лица-предпринимателя или юридического лица не осуществил. После завершения возведения домов, он зарегистрировал на себя право собственности на 1221 объект недвижимого имущества в них. В течение 2015-2020 годов уполномоченное им по доверенности лицо продавало недвижимость и передало ему более 360 млн грн дохода от этих операций", - рассказала Венедиктова.

Экспертиза установила, что нардеп не заплатил более 97 млн ​​грн налога на доходы физических лиц и налога на добавленную стоимость. Следствие по делу продолжается. Максимальное наказание, которое грозит нардепу - штраф.

Имя народного депутата Венедиктова не назвала. Речь идет о члене депутатской группы "Партия "За будущее" Виктора Мялика, по информации УНН.

Нардеп-самовыдвиженец и член депутатской группы "За будущее" в Верховной Раде Виктор Мялик в декларацию за 2019 внес 158 квартир общей площадью почти 10 тыс. кв м. Однако, по его словам, большинство этих квартир он уже продал людям на выплату, а еще часть - сдает в аренду.