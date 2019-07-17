Нардепа обокрали на вокзале

На вокзале работают воры- "профессионалы", предупреждает нардеп Арьев. Фото: УНІАН

Народного депутата Владимира Арьева обокрали на Южном вокзале в Киеве.

Об этом парламентарий сообщил в Facebook.

Воры украли у нардепа кошелек.

"Уже попала в сеть история, как на киевском вокзале моя сумка стала на кошелек легче. Это было не ограбление, а работа профессиональных карманников. Заявление в полицию я не делал, потому что должен был садиться на поезд и ехать в Винницу. Но после информации в сети мне начали писать в личку другие пострадавшие.

А пока совет: место кражи - Южный вокзал, старайтесь не ходить в одиночку. Место работы карманников - эскалатор на центральном вокзале и выход из переходов на платформы. Особенно утром, когда люди сонные и теряют бдительность. Советую не просто держаться за сумку с кошельком, а в прямом смысле смотреть на нее - "работают" специалисты", - написал нардеп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У патрульных угнали автомобиль прямо перед носом

В столице обокрали главу Таможенной службы Максима Нефедова. Инцидент произошел в воскресенье, 14 июля, на террасе ресторана Paul (улица Архитектора Городецкого).