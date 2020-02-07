Нардеп "засветил" в Раде аксессуар стоимостью 2 пенсии

Фото: Facebook.com/annasteshenko

Народный депутат от "Слуги народа", председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев носит галстук за более 4 тыс. грн.

Об этом в Facebook рассказала журналист Анна Стешенко.

"Если вы думаете, что в Раде только женщины-депутаты любят дорогие бренды, вы ошибаетесь.

Даниил Гетьманцев пришёл в парламент в красивом галстуке Gucci, который можно купить в сети чуть больше 4 тыс. грн. Цена, тем более для нардепа, демократичная, а галстук достойный. Хотя, если в пересчете, то это две средние пенсии "на шее", - написала она.

Нардеп признался и не начал отнекиваться, как делают некоторые народные избранники, мол, купил в переходе и это китайский фейк, рассказала Стешенко.

"Да, это Gucci. Галстук еще из прошлой жизни", - сказал он, поправляя аксессуар.

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Нардеп от "Слуги народа" Оксана Дмитриева засветилась в стенах Верховной Рады в сверх дорогом наряде. Общая цена ее одежды составляет почти 70 тыс. грн, что почти вдвое превышает зарплаты депутатов.