Нардеп рассказал о двух главных проблемах Зеленского

Народный депутат Игорь Артюшенко назвал два главных вызова, которые сейчас стоят перед президентом Украины

Перед президентом Украины Владимиром Зеленским сейчас стоят два главных вызова. И то, как он отреагирует на каждый из них – покажет, насколько государственнической является его позиция. Речь идет о войне на Донбассе и связи с бизнесменом Игорем Коломойским.

Такое мнение в эфире 5 канала высказал народный депутат 8 созыва Игорь Артюшенко.

"Два вызова у президента. Первый – это, конечно, внешний, то есть его позиция по Российской Федерации, то, насколько она будет влиять на видение президента по решению ситуации на Донбассе. Это первая лакмусовая бумажка, которая определит Зеленского или как государственника, украинского президента, или как капитулянта, "малоросса" и так далее", - убежден Артюшенко.

Другим важным вызовом для Зеленского, по мнению политика, являются его отношения с Коломойским и влияние последнего на ключевые процессы в государстве.

"И вторая такая же лакмусовая бумажка, но во внутренней политике, это и есть вопрос Коломойского. Потому что в действительности он или докажет, что он действительно государственник, президент и он руководит страной, или он, как считают достаточно много людей, - просто яркая красивая обертка конфетки, где внутри сидят Коломойский, Богдан и Портнов. И вот они там внутри все решают действительности", - заявил Артюшенко.

Политик констатировал: пока влияние Коломойского слишком велико.

"По тенденциям, конечно, к сожалению, видно, что влияние Коломойского растет. Посмотрите на цены на электроэнергию. На то, что он начал торговать с Россией и впервые за все эти годы закупать российскую электроэнергию. Это заставляет сомневаться в том, что Зеленский действительно хочет стать настоящим украинским президентом", - подчеркнул Артюшенко.

В частности, эксперты отмечают существенные преференции для предприятий Коломойского, зафиксированные в поданном президентской фракцией законопроекте 1210. Согласно этому законопроекту увеличивается база налогообложения и существенно возрастает рентная плата за пользование недрами для металлургии и предприятий горно-металлургического комплекса. Тогда как для ферросплавных заводов Коломойского налоги и рента не будут расти вообще.