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среда, 31 марта 2021 08:37

Нардеп пришел в Раду с часами за 750 тыс. грн

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Народный депутат от партии "За будущее" Анатолий Урбанский 30 марта явился в Верховную Раду в часах Breguet Marine за 750 тыс. грн.

Стоимость Breguet Marine 5827 Chronograph в интернет-магазине составляет около $31,5 тыс., сообщает "Апостроф". За такую цену можно приобрести квартиру в Киеве.

Автор: apostrophe.ua
 

Это не единственные дорогие часы нардепа. Ранее он уже приходил на заседание ВР с часами Girard-Perregaux Vintage 1945 за 1 млн грн.

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Анатолий Урбанский в 2019 году брал компенсацию за аренду жилья за первые месяцы работы в ВР. Он живет в квартире за 14 млн грн. Его жена ездила на Bentley за $100 тыс, а затем купила Land Rover за $230 тыс.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев также приходил на заседание парламента в дорогих часах фирмы Rolex. Их стоимость составляет $10 475 - это примерно 293 тыс. грн.

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Дата
31
марта

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Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
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  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
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