Нардеп пришел в Раду с часами за 3,4 млн грн

Дорогостоящий аксессуар внесен в декларацию Кальцева. Фото: Politeka

Народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Владимир Кальцев появился на заседании Верховной Рады в часах за 3,4 млн грн.

Соответствующее фото нардепа с дорогим аксессуаром сделал фотокорреспондент "Апострофа".

Как отмечается, в Кальцева на руке были часы известной швейцарской марки Breguet Classique Complications 3657, их стоимость на официальном сайте - 137,9 тыс. долларов. В Украине эта сумма равна 2174 минимальным пенсиям.

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Нардеп от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Владимир Кальцев прошел в парламент по спискам, под №24. В его декларации сказано, что он имеет большой бизнес с оборотом более 50 млн гривен, а также несколько квартир и дач, в том числе в оккупированном Крыму. Часы марки Breguet также есть в декларации Кальцева.